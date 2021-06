Stand: 09.06.2021 15:47 Uhr Islamkolleg: Imam-Ausbildung startet kommende Woche

Die Imam-Ausbildung am Islamkolleg Deutschland in Osnabrück startet in der kommenden Woche. Am Dienstag findet die Eröffnungsfeier statt, wie der Trägerverein am Mittwoch mitteilte. Zu dem feierlichen Akt wird unter anderem Ex-Bundespräsident und Kuratoriumsmitglied Christian Wulff erwartet. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte sich der ursprünglich für April geplante Start der Ausbildung verzögert. Die zweijährige Imam-Ausbildung treten laut Kolleg 25 Personen an. Weitere 25 Männer und Frauen sind für Fortbildungskurse angemeldet. Das Islamkolleg bildet auch für die islamische Seelsorge aus. Erste Unterrichtseinheiten finden am kommenden Montag statt. Die Ausbildung am Islamkolleg soll verbandsübergreifend und auf Deutsch erfolgen. Zu den Gründungsmitgliedern gehören islamische Theologen, muslimische Personen des öffentlichen Lebens und Verbände wie der Zentralrat der Muslime in Deutschland oder das Bündnis Malikitischer Gemeinden Deutschland.

Weitere Informationen Islamkolleg setzt auf weiteren Rückenwind aus Berlin Die in Osnabrück geplante deutschsprachige Imamausbildung wird von Niedersachsen und dem Bund finanziell unterstützt. (10.11.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.06.2021 | 15:00 Uhr