Impfpass-Fälschungen: Niedersachsen fordert neues Gesetz Stand: 29.10.2021 15:39 Uhr Die niedersächsische Landesregierung fordert, im Strafrecht eine Lücke zu gefälschten Impfpässen zu schließen. Ein Gericht hatte festgestellt, dass das Vorlegen in der Apotheke keine Straftat ist.

Ein Sprecher des Justizministeriums sagte am Freitag, das sei die falsche Botschaft an Fälscher von Impfpässen. Die Rechtslücke müsse geschlossen werden. Dies betrifft bundesweite Gesetze, handeln müssten daher Bundestag und Bundesrat. Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte den Bund bereits in der vergangenen Woche per Beschluss aufgefordert, kurzfristig zu prüfen, wie die Fälschung von Impf-, Genesenen- und Testbescheinigungen lückenlos und angemessen bestraft werden kann.

Staatsanwalt spricht von "Katastrophe"

Der Osnabrücker Staatsanwalt Alexander Retemeyer spricht von einer "Katastrophe". Er habe fast 100 Fälle von gefälschten Impfpässen auf dem Schreibtisch. Die müsse er jetzt sehr wahrscheinlich verwerfen.

Gericht: Vorlage von Impfpass in Apotheke nicht einmal Ordnungswidrigkeit

Das Osnabrücker Landgericht hatte am Donnerstag mitgeteilt: Solange gefälschte Impfpässe nicht bei einer Behörde oder Versicherung vorgelegt werden, handelt es sich nicht um eine Straftat. Wer einen gefälschten Impfpass bei einem Restaurant oder Konzert vorlegt, begeht nach Ansicht des Landgerichts nur eine Ordnungswidrigkeit. Darauf entfällt ein Bußgeld. Der Hotel- und Gaststättenverband in Niedersachsen sieht kaum Folgen für die Praxis. Hauptgeschäftsführer Rainer Balke sagte, Fälscher werde es immer geben - egal, wie hoch die Strafe ausfalle. Der Verband appellierte an die Kunden, nicht mit falschen Impfpässen zu betrügen. Die Vorlage in der Apotheke ist nach Auffassung des Gerichts derweil nicht einmal eine Ordnungswidrigkeit.

