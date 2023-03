Stand: 08.03.2023 16:12 Uhr IG Metall ruft zu Kundgebung und Warnstreik auf

In Georgsmarienhütte ist am Donnerstagvormittag eine Kundgebung der Stahlwerk-Mitarbeitenden geplant. Sie fordern günstigeren Strom für energieintensive Betriebe und Unternehmen, so die Gewerkschaft IG Metall. Sie fordert einen sogenannten Industriestrompreis, der bezahlbar und möglichst grün sein soll. Geplant ist, dass auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zu den rund 500 Beschäftigten spricht. In der Grafschaft Bentheim treten unterdessen Beschäftigte der Textil- und Bekleidungsindustrie in den Warnstreik. Sie fordern acht Prozent mehr Lohn. Etwa 80 sollen es bei der Firma Werkstätten in Nordhorn sein, so eine IG Metall-Sprecherin. Bei Emsland Service in Emlichheim werden rund hundert Streikende erwartet.

Weitere Informationen Industrie: Bundesweite Proteste für härtere Strompreisbremse Die Produktion von Stahl oder Papier frisst viel Energie. Gewerkschaften fürchten Stellenabbau und Schließungen. (09.03.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.03.2023 | 06:30 Uhr