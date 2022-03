Stand: 16.03.2022 12:14 Uhr IG Bau: Viele Bauarbeiter der Region verdienen zu wenig Geld

Die Gewerkschaft IG Bau hat ihre Mitglieder in der Region aufgerufen, ihre Löhne mit den Tariflöhne zu vergleichen. Nach Ansicht der Gewerkschaft verdienen viele Bauarbeiter in der Region zu wenig Geld. Ein gelernter Facharbeiter müsste demnach einen Stundenlohn von knapp 22 Euro haben. Doch meist sei dieser niedriger und liegt im Durchschnitt bei etwas mehr als 18 Euro, heißt es von der Gewerkschaft. Einem gelernten Straßenbauer fehlten so rund 6.000 Euro im Jahr. In diesem Fall solle man das Gespräch mit dem Chef suchen und im Notfall auch den Betrieb wechseln: Arbeit gebe es zur Zeit genug, so Sprecher der IG Bau in Osnabrück.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 16.03.2022 | 13:30 Uhr