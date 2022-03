Stand: 11.03.2022 10:33 Uhr Hohe Gaspreise - Papierfabrik in Nortrup schließt doch nicht

Der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland wirken sich auch auf die Wirtschaft in Niedersachsen aus. Der Verpackungshersteller Delkeskamp hatte am Donnerstag angekündigt, seine Papierfabrik in Nortrup im Landkreis Osnabrück zu schließen. Grund seien die stark gestiegenen Energiepreise, teilten die Verantwortlichen mit. In der Fabrik arbeiten 75 Menschen. Am Freitag teilte Delkeskamp dann jedoch mit, dass die Schließung der Papierfabrik offenbar vom Tisch sei. Kunden, Lieferanten und andere Gesprächspartner seien mit Unterstützungsangeboten auf die Firma zugekommen, als die das Aus verkündetet hatte. Und diese Solidarität mache es nun wahrscheinlich, dass die Papierfabrik auch zukünftig weiter betrieben werden kann, hieß es in einer Mitteilung. Nachfragen am Telefon lehnte das Unternehmen ab. Erst nächste Woche werde es weitere Informationen zum weiteren Vorgehen geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.03.2022 | 15:00 Uhr