Stand: 23.05.2022 12:43 Uhr Hesepe: Nackter Mann am Gleis zwingt Zug zur Schnellbremsung

Ein nackter 24-jähriger Mann hat am frühen Sonnabendmorgen den Zugführer einer Nordwestbahn zu einer Schnellbremsung gezwungen. Weil es nach Angaben der Polizei vom Montag zunächst so schien, als hätte die Bahn den Mann in Höhe des Bramscher Ortsteils Hesepe (Landkreis Osnabrück) erfasst, suchten Landes- und Bundespolizei sowie die Feuerwehr nach ihm. Kurz darauf konnten sie jedoch ausschließen, dass der nackte Mann von dem Zug erfasst wurde.

Nackter Mann hatte Ecstasy-Tabletten genommen

Der 24-Jährige klingelte den Angaben zufolge in der Zwischenzeit bei einem Anwohner, der daraufhin die Polizei alarmierte. Der junge Mann gab an, mehrere Ecstasy-Tabletten genommen zu haben und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizei leitete gegen ihn strafrechtliche Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Die Fahrgäste im Zug blieben laut Polizei unverletzt. Der Zugführer musste vor Ort abgelöst werden. Wegen des Vorfalls kam es den Angaben zufolge zu Behinderungen im Bahnverkehr.

Weitere Informationen 68-Jährige in Celle von Zug erfasst Die Frau war auf einem Weg neben den Gleisen unterwegs, als ihr plötzlich schlecht wurde. Sie fiel gegen einen Metronom. (20.05.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.05.2022 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr