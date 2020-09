Stand: 27.09.2020 13:37 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hasbergen: Massenschlägerei auf Familienfeier

Nach einer Massenschlägerei auf einer Familienfeier in Hasbergen (Landkreis Osnabrück) hat die Polizei drei Männer und eine Frau festgenommen. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, wurden gegen die vier Verdächtigen Verfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und des Verdachts auf Landfriedensbruch eingeleitet. Die Personen im Alter zwischen 23 und 52 müssen sich außerdem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Bei dem Einsatz in der Nacht zu Sonntag waren zwei Polizisten leicht und einer schwer verletzt worden. Passanten hatten die Beamten alarmiert, weil rund 50 Menschen aufeinander einschlugen. Wie viele von ihnen verletzt wurden, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Die Beamten rückten mit knapp 50 Streifenwagen an und beendeten die Schlägerei.

