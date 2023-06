Hantavirus: Hohes Ansteckungsrisiko im Landkreis Osnabrück Stand: 19.06.2023 15:10 Uhr Im Landkreis Osnabrück ist das Risiko, sich mit den Hantavirus anzustecken, derzeit besonders hoch. Auch andere Landkreise sind betroffen. Das Landesgesundheitsamt hat eine Risiko-Karte veröffentlicht.

Rötelmäuse tragen das Puumala-Orthohantavirus (PUUV) in sich und scheiden es mit ihrem Kot und Urin aus. Menschen können sich bei Kontakt mit diesen Exkrementen anstecken - selbst durch aufgewirbelten Staub beim Fegen im Schuppen. Der Gesundheitsdienst für Stadt und Landkreis Osnabrück rät deshalb zur Vorsicht bei der Arbeit im Garten oder in Lagerräumen. Laut Landkreis Osnabrück gab es zuletzt 2019 einen größeren Ausbruch mit dem Hantavirus.

VIDEO: Gefahr in der Natur: Hantaviren und Leptospiren (18.06.2019) (5 Min)

Erkrankung tritt nach zwei bis drei Wochen auf

Eine Infektion führt nach ungefähr zwei bis drei Wochen zur Erkrankung. Die Symptome reichen von grippeähnlichen Auswirkungen bis hin zu Funktionsstörungen der Nieren. Die Krankheit ist behandelbar, wie ein Sprecher des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes (NLGA) am Montag sagte. Ärztinnen und Ärzte in der Region müssten aber auch wissen, dass es sich um eine Hantavirus-Infektion handeln könne. Nach Angaben des Osnabrücker Gesundheitsdienstes bewege sich die Zahl der gemeldeten Fälle noch auf mittlerem Niveau.

Landkreise Wolfenbüttel und Grafschaft Bentheim ebenfalls betroffen

Der von Rötelmäusen übertragene Erreger verbreitet sich besonders dann gut, wenn Buchen im Vorjahr viele Früchte getragen haben, so dass sich die Rötelmäuse wegen des üppigen Nahrungsangebots gut vermehren konnten. Davon sei in diesem Jahr vor allem der Landkreis Osnabrück betroffen, sagte der Sprecher des NLGA. Ein mittleres Risiko gibt es der Behörde zufolge in den Kreisen Grafschaft Bentheim und Wolfenbüttel. Wie stark welcher Landkreis in Niedersachsen betroffen ist, zeigt das NLGA auf seiner Internetseite mit einer interaktiven Karte.

Wie kann man sich vor dem Hantavirus schützen?

Zum Schutz sollten Menschen beim Ausfegen oder Aufräumen von Lagerräumen, in Ställen, Schuppen oder Garagen, bei der Gartenarbeit oder dem Verarbeiten von gelagertem Holz darauf achten, Staubaufwirbelung zu vermeiden, etwa, indem die sie Luft in der Umgebung anfeuchten und die Räume gut durchlüften. Falls doch Staub entsteht, sollte eine FFP3- oder FFP2-Atemschutzmaske getragen werden. Auch Gummihandschuhe seien ein guter Schutz. Wohnhäuser und Nebengebäude sollten unbedingt vor dem Eindringen von Nagetieren geschützt werden, rät der Landkreis Osnabrück.

