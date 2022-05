Grüner Wasserstoff aus Lingen: Millionenprojekt startet 2023 Stand: 03.05.2022 16:48 Uhr Der Energiekonzern RWE will für 30 Millionen Euro an seinem Gaskraftwerks-Standort in Lingen eine Wasserstoff-Elektrolyse-Testanlage bauen.

Geplant ist eine mit Ökostrom betriebene Pilotanlage mit einer Kapazität von 14 Megawatt, wie RWE am Dienstag in Lingen berichtete. Baubeginn ist im Juni. Die Anlage soll ab Mitte 2023 "grünen" Wasserstoff produzieren. Zwei verschiedene Produktionsverfahren werden erprobt. Pro Stunde sollen bis zu 290 Kilogramm Wasserstoff erzeugt werden.

Lies übergibt Förderbescheid in Millionenhöhe

"Der erzeugte Wasserstoff soll in ein öffentliches Wasserstoffnetz eingespeist oder dem Brennstoff für Gasturbinen des Kraftwerks beigemischt werden", sagte ein RWE-Sprecher. Bei der Energiewende in Deutschland wird klimaneutral erzeugtem Wasserstoff eine wichtige Funktion zugeschrieben. Das Land Niedersachsen fördert den Bau der Testanlage mit acht Millionen Euro. Umweltminister Olaf Lies (SPD) überreichte am Dienstag den Förderbescheid. Am Standort in Lingen will RWE bis 2024 auch eine Elektrolyseanlage mit einer Kapazität von 100 Megawatt errichten. Bis 2026 sollen weitere 200 Megawatt hinzukommen. Lies sprach von einem Elektrolyseur-Park, der hier entstehen kann und soll.

"Grüner" Wasserstoff gilt als essenziell, um die Klimaziele zu erreichen. Mit Strom aus erneuerbaren Quellen wird per Elektrolyse der Wasserstoff hergestellt, mit dem etwa der Energiebedarf der Stahlindustrie gedeckt werden soll. Derzeit ist der aus Ökostrom hergestellte Energieträger noch knapp und vergleichsweise teuer.

