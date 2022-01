Stand: 18.01.2022 16:01 Uhr Grüne fordern Entschädigung nach Moorbrand

Drei Jahre ist der Moorbrand im Emsland her. Jetzt haben die Grünen erneut Kritik an der Schadensbewältigung geäußert. "Die Sanierung der Brandflächen durch die Bundeswehr ist zwei Jahre in Verzug", sagte Christian Meyer (Grüne). Während des Moorbrands im Emsland sind laut Umweltbundesamt vor rund drei Jahren mehr als 630.000 Tonnen CO2 freigesetzt worden. Daraus ergibt sich ein Klimaschaden in Höhe von rund 50 Millionen Euro. Diesen soll nach Ansicht der Grünen die Bundeswehr zahlen. Sie sind mit ihrer Forderung nicht allein: Im Emsland befürworten auch Kommunalpolitiker anderer Parteien die Idee.

