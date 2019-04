Stand: 22.04.2019 10:15 Uhr

Großbrand zu Ostern: Gildehauser Venn in Flammen

Nach einem stundenlangen Kampf gegen die Flammen ist das Großfeuer im Gildehauser Venn (Grafschaft Bentheim) unter Kontrolle und zum größten Teil gelöscht. "Es gibt noch einige wenige Brand- und Glutnester", sagte ein Sprecher der Feuerwehr NDR.de am Montagmorgen. Derzeit sind noch etwa 50 Einsatzkräfte vor Ort, um auch diese zu löschen. In der Nacht zu Montag waren etwa 350 Feuerwehrleute im Einsatz. Etwa 30 Hektar Fläche standen in Flammen. "Das Gelände ist unwegsam, wir kamen mit unseren Fahrzeugen nicht gut heran", so der Sprecher weiter.

Großbrand im Gildehauser Venn 22.04.2019 10:15 Uhr In einem Naturschutzgebiet bei Bad Bentheim ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.







"Keine unterirdischen Glutnester"

Beim Gildehauser Venn handelt es sich um ein Naturschutzgebiet, Menschen leben dort nicht. Anders als beim Moorbrand bei Meppen ist das Gelände der Venn nach Angaben der Feuerwehr eher sumpfig. "Daher gibt es hier keine unterirdischen Glutnester", sagte der Sprecher. Trotzdem fraßen sich die Flammen durch Bäume und Sträucher. Die Polizei hat gegenüber NDR.de noch keine Angaben zur einer möglichen Brandursache gemacht. Auch die Schadenshöhe stehe derzeit noch nicht fest. Die geplanten Osterfeuer in Gildehaus und Bad Bentheim am Ostersonntag sind ausgefallen. "Wir haben die Absage über die sozialen Medien verbreitet", sagte der Sprecher.

In Melle brennen Ställe

Auch in Melle ist es in der Nacht zu Ostermontag zu einem Feuer gekommen. Etwa 70 Feuerwehrleute waren dort die ganze Nacht im Einsatz, offenbar hatte ein Osterfeuer den Brand von Stallanlagen ausgelöst. Menschen oder Tiere kamen nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen nicht zu Schaden. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht.

