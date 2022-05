Stand: 23.05.2022 11:51 Uhr Getränke Essmann in Lingen: 200 Mitarbeitende streiken

Beim Getränkedienstleister Essmann in Lingen haben in der Nacht zu Montag 200 Mitarbeitende für 24 Stunden die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert für die Beschäftigten acht Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeberseite habe lediglich angeboten, die Löhne und Gehälter über zwei Jahre um zwei Prozent zu steigern. Das bedeute aber bei der derzeitigen Inflation von sieben Prozent ein Lohnminus, so die Gewerkschaft. Essman ist eine Logistiktochter von Radeberger und Veltins und hat auch einen Standort in Westerstede (Landkreis Ammerland). Auch dort wird 24 Stunden lang gestreikt. Uwe Hildebrand von der NGG Region Osnabrück forderte die Arbeitgeberseite auf, ein deutlich besseres Angebot vorzulegen. "Ansonsten könnten Handel und Gastronomie auch länger auf dem Trockenen sitzen bleiben."

