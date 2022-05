Stand: 19.05.2022 07:52 Uhr Geldautomaten in Osnabrück gesprengt

In Osnabrück-Voxtrup haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag zwei Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Vermutlich handle es sich um drei Täter, teilte die Polizei am Morgen mit. Sie seien derzeit flüchtig. Ob die Kriminellen Geld erbeuteten, ist noch unklar. Auch zu weiteren Details gab es bislang keine Angaben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.05.2022 | 06:30 Uhr