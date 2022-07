Stand: 29.07.2022 15:00 Uhr Geflügelpest in Hüde: 6.000 Legehennen getötet

Im Landkreis Diepholz gibt es einen neuen Fall von Geflügelpest. Betroffen ist ein Legehennen-Betrieb in der Gemeinde Hüde am Dümmer. Etwa 6.000 Tiere wurden getötet. Außerdem richtete der Landkreis eine Schutzzone im Umkreis von drei Kilometern und eine Überwachungszone im Umkreis von rund zehn Kilometern um den betroffenen Betrieb ein. Die Behörde geht davon aus, dass Wildvögel das Virus in den Bestand eingeschleppt haben, weil die Hennen Auslauf ins Freie hatten. Erst vor Kurzem war die Geflügelpest in den Landkreisen Aurich und Cuxhaven ausgebrochen.

VIDEO: Geflügelpest: Gänsezüchter fordern adäquate Entschädigung (25.07.2022) (3 Min)

