Stand: 31.08.2022 09:27 Uhr Geflügelpest auf Hof in Menslage ausgebrochen

Erst vor wenigen Tagen war die Geflügelpest in zwei Betrieben in Dinklage im Landkreis Vechta ausgebrochen - jetzt ist auch ein Hof im Osnabrücker Nordkreis betroffen. Wie der Landkreis mitteilt, wurde der Ausbruch der Geflügelpest in einem Bestand in Menslage festgestellt. Alle Tiere wurden demnach getötet. Wie viele es waren, konnte ein Kreissprecher auf Nachfrage nicht sagen. Rund um den Betrieb hat der Landkreis Osnabrück eine Schutz- und eine Überwachungszone eingerichtet. Im Umkreis von zehn Kilometern gilt die Stallpflicht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft Massentierhaltung