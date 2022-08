Stand: 22.08.2022 18:47 Uhr Geflügelpest: Erneut Legehennenhalter in Dinklage betroffen

In Dinklage gibt es einen weiteren Ausbruch der Geflügelpest. Wie der Landkreis Vechta mitteilte, ist ein Betrieb mit 14.000 Legehennen betroffen, die nun getötet werden müssen. Erst in der vergangenen Woche mussten etwa 120.000 Legehennen in einem Betrieb in Dinklage getötet werden. Zuvor wurden wegen der Geflügelpest 110.000 Legehennen eines anderen Hofes gekeult. Der Landkreis hatte in einem Umkreis von drei Kilometern um den ersten Ausbruchsbetrieb herum eine Schutzzone eingerichtet, in einem Radius von zehn Kilometern gibt es eine Überwachungszone. Diese Zonen bleiben bestehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Massentierhaltung