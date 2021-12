Gefälschte Impfpässe bei Meyer Werft: Kündigungen drohen Stand: 23.12.2021 15:30 Uhr Die Meldungen über gefälschte Impfpässe in Niedersachsen häufen sich. Jetzt wurden sieben Arbeiter bei der Meyer Werft in Papenburg mit Fälschungen erwischt. Ihnen droht Kündigung - und sogar Haft.

Aufgeflogen war der mutmaßliche Betrug aufgrund eines völlig anderen Vorfalls, wie eine Sprecherin der Werft bestätigt: Sechs Angestellte eines externen Dienstleisters standen demnach im Verdacht, gefälschte Ausweise zu benutzen. Eine Kontrolle von Polizei und Bundespolizei habe dies bestätigt. Dabei sei aufgefallen: Auch die Impfpässe der Arbeiter waren gefälscht. Impf- oder Genesenen-Nachweise oder alternativ ein negativer Corona-Test sind am Arbeitsplatz aktuell Pflicht. Später habe die Meyer-Werft dann noch von einem weiteren Mann aus der eigenen Belegschaft erfahren, der einen gefälschten Impfpass hatte. Diesem wurde laut Werft bereits fristlos gekündigt.

Videos 2 Min Corona kompakt: Immer mehr gefälschte Impfausweise Die Ermittler gehen von organisierter Kriminalität aus. Meistens fallen die gefälschten Papiere in Apotheken auf. 2 Min

Arbeitsrechtler: Fristlose Kündigung richtig

Der Braunschweiger Fachanwalt für Arbeitsrecht, Oliver Nowak, hält die fristlose Kündigung in diesem Fall für gerechtfertigt. Denn: Einen Mitarbeiter mit gefälschtem Impfausweis bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist weiter zu beschäftigen oder gar nur abzumahnen sei unzumutbar. "Der Arbeitgeber weiß ja gar nicht, wie er dem Beschäftigten überhaupt noch vertrauen soll", sagte Nowak dem NDR in Niedersachsen. Dazu komme: Wer mit gefälschten Impfnachweisen arbeiten gehe, gefährde andere Mitarbeiter und damit im Endeffekt auch die Produktion. "Er könnte ja ein Super-Spreader sein", so der Arbeitsrechtler.

Bis zu einem Jahr Haft

Aber auch strafrechtliche Konsequenzen könnten auf die mutmaßlichen Impfpass-Betrüger nun zukommen, denn unlängst hat der Bund eine Gesetzeslücke geschlossen. Darauf aufmerksam gemacht hatte das Landgericht Osnabrück. Zuvor war nur das Vorzeigen von Impfausweisen gegenüber Behörden oder öffentlichen Stellen strafbar. Nun macht sich auch strafbar, wer gefälschte Impfausweise beispielsweise in Apotheken, aber auch beim Arbeitgeber vorlegt. Es droht eine Geldstrafe und sogar bis zu einem Jahr Haft.

Gefälschte Impfausweise auch in Peine und Oldenburg

Der Vorfall in der Papenburger Meyer Werft ist nicht der einzige: Der Landkreis Peine hat jetzt Anzeige gegen einen Mann erstattet, der mit einem gefälschten Impfausweis zur Arbeit gegangen war. Auch hier war dem Arbeitgeber der Betrug aufgefallen. Bei einer Kontrolle wurde dieser skeptisch, weil der Beschäftigte sich laut Impfausweis in Berlin hatte impfen lassen - obwohl es Angebote in der Nähe gab. Ähnlich gelagert: Der Fall einer Zugbegleiterin der Nordwestbahn. Fahnder der Bundespolizei in Oldenburg hatten den Impfausweis der Bahnmitarbeiterin zunächst kontrolliert und für echt befunden. Erst später kam heraus: Die Papiere waren gefälscht - offenbar täuschend echt. Wie die Nordwestbahn mitteilte, droht auch der Zugbegleiterin nun die fristlose Kündigung.

Ermittlungen wegen Totschlags

Weitaus schwerere Folgen könnte ein weiterer Fall haben: In Hildesheim hatte eine Mitarbeiterin eines Altenheims einen gefälschten Impfpass vorgezeigt, obwohl sie sich offenbar in der Familie angesteckt hatte. Drei Bewohner des Heimes sind an den Folgen von Covid-19 gestorben. Ob die Mitarbeiterin eine Schuld an den Todesfällen trägt, will nun die Staatsanwaltschaft herausfinden. Sie ermittelt wegen Totschlags gegen die Frau.

