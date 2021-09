Stand: 27.09.2021 19:45 Uhr Gedenkstätte Esterwegen und Polizei entwickeln Projekte

Die Polizei Niedersachsen und die KZ-Gedenkstätte Esterwegen im Emsland wollen enger zusammenarbeiten. Dafür sollen Veranstaltungs- und Forschungsprojekte für die Aus- und Weiterbildung von Angehörigen der Polizei entwickelt werden, teilte das Innenministerium mit. Schwerpunkte der Kooperation sollen die "Polizeigeschichte in der Zeit des Nationalsozialismus" sowie die "Polizei und Emslandlager 1933 bis 1945" sein. Der Vertrag soll am 4. Oktober in Esterwegen unterzeichnet werden. Die Gedenk- und Dokumentationsstätte des Konzentrationslagers Esterwegen erinnert an die Opfer der insgesamt 15 Moorlager in der Region. Dort waren rund 80.000 KZ-Häftlinge und Strafgefangene und bis zu 180.000 Kriegsgefangene inhaftiert. Die Insassen nannten die Lager "Die Hölle im Moor". Prominentester Häftling war der spätere Friedensnobelpreisträger Carl von Ossietzky.

