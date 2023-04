Stand: 20.04.2023 12:35 Uhr Froneri schafft 60 Arbeitsplätze in Osnabrück

Beim Speiseeis-Hersteller Froneri entstehen in Osnabrück bis zu 60 neue Arbeitsplätze. Das teilte ein Sprecher des Unternehmens mit. Froneri verlege ab dem kommenden Jahr seine komplette Verwaltung nach Osnabrück. Der bisherige Standort der Verwaltung in Nürnberg soll Ende 2024 geschlossen werden. Man wolle dadurch doppelte Prozesse und Strukturen abschaffen, so die Geschäftsführung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lebensmittelindustrie