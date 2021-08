Stand: 23.08.2021 12:23 Uhr "Friedensradtour" von Auschwitz nach Westerbork

Mit einer "Friedensradtour" wollen 60 junge Erwachsene aus der Region an die NS-Deportationszüge von Jüdinnen und Juden aus dem niederländischen Westerbork ins Vernichtungslager Ausschwitz erinnern. Die Teilnehmenden starten an der Gedenkstätte Auschwitz und wollen Ende August in Westerbork ankommen. Dabei machen sie auch an der Gedenkstätte Esterwegen im Emsland Station - am Freitag werden die Radler in Wolfsburg erwartet. Die Nationalsozialisten hatten in der 1940er-Jahren mehr als 100.000 Jüdinnen und Juden aus dem Durchgangslager Westerbork in die Vernichtungslager nach Polen gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.08.2021 | 13:30 Uhr