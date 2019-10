Stand: 15.10.2019 09:36 Uhr

Flughafen Münster/Osnabrück: Brand in Parkhaus

Am Flughafen Münster/Osnabrück ist am Montagabend in einem Parkhaus ein Feuer ausgebrochen. Rund 70 Autos sind ausgebrannt. Am frühen Dienstagmorgen meldete die Feuerwehr, der Brand sei gelöscht. Verletzte habe es keine gegeben. Rund 260 Einsatzkräfte waren vor Ort. Der Flugbetrieb sei durch den Brand nicht beeinträchtigt gewesen, sagte ein Sprecher des Flughafens. Für einige Reisende folgt auf den Flug nun eine böse Überraschung.

Autobesitzer sollen Zugang zum Parkhaus bekommen

Das Feuer war am Montag gegen 19.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache im Parkhaus A ausgebrochen. Weil mindestens zwei Ebenen des Parkhauses betroffen sind, wird ein hoher Schaden befürchtet. Nach Angaben von Grevens Stadtsprecher Klaus Hoffstadt will der Flughafen nun Reisenden ermöglichen, in die nicht gesperrten Bereiche das betroffenen Parkhauses zu gehen, um zu schauen, ob ihr Fahrzeug beschädigt ist, und ob sie herausfahren können. Zunächst hieß es, dass auch unbeschädigte Autos das Parkhaus nicht verlassen können. Reisende, die am Montagabend angekommen waren, wurden zunächst mit Taxen nach Hause gefahren.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Das Parkhaus ist nach ersten Erkenntnissen nicht einsturzgefährdet. Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer kam. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, sagte ein Sprecher in der Nacht. Zunächst hatte WDR.de über den Brand berichtet.

