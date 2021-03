Stand: 13.02.2020 16:14 Uhr Fleischersatz aus "regionalen Reststoffen"?

Der Markt für Fleischersatzprodukte boomt. Allerdings können Sojaprodukte Allergien auslösen. Forscher der Hochschule Hamm-Lippstadt entwickeln deshalb derzeit eine nachhaltige, vitaminreiche Alternative, wie die Deutsche Bundesstiftung Umwelt am Donnerstag in Osnabrück mitteilte. Geforscht wird an einem Fleischersatz aus regionalen Reststoffen der Getränke- und Lebensmittelproduktion wie Apfel-, Zwiebel- und Karottenresten. Diese sollen die nötigen Vitamine enthalten und bei Geschmack und Nährwerten mit tierischen Produkten konkurrieren können. Die Stiftung fördert das Projekt mit 425.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.02.2020 | 06:30 Uhr