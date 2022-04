Feuerwehr warnt vor Waldbrandgefahr in Niedersachsen Stand: 24.04.2022 12:14 Uhr Die Feuerwehr weist aktuell auf zum Teil hohe Waldbrandgefahr in Niedersachsen hin. Grund ist die trockene Wetterlage. Einige Brände gab es bereits.

So drohte in der Nacht zu Sonntag ein Feuer im Landkreis Verden auf einen angrenzenden Wald überzugreifen. Laut Polizei hatten Unbekannte in Langwedel einen Holzstapel angezündet. Dies habe einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Tausende Quadratmeter Wald brennen im Emsland

Auch im emsländischen Groß Berßen brannte am Sonnabend ein Waldstück. Das Feuer hier betraf ein etwa 30 mal 100 Meter großes Waldstück. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnten die rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Berßen mit Unterstützung der Feuerwehren Sögel und Haselünne den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest, auch die Brandursache ist unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer (05952) 93 450 zu melden.

