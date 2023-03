Stand: 12.03.2023 12:04 Uhr Feuerwehr rettet Kanufahrerin aus eiskaltem Fluss

In Osnabrück ist am Samstag eine Kanufahrerin in einen eiskalten Fluss gefallen und in Not geraten. Die 43-Jährige war Teilnehmerin einer geführten Kanutour über die Hase, als der Unfall passierte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten die Frau, sie wurde anschließend zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Die Lufttemperatur in Osnabrück lag zu der Zeit laut Wetterdienst bei etwa drei Grad Celsius.

