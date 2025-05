Stand: 08.05.2025 07:56 Uhr Schwerer Unfall: Zwei Motorradfahrer stoßen im Emsland zusammen

Auf einer Landstraße in Lünne (Landkreis Emsland) sind zwei Motorradfahrer am Mittwochnachmittag verunglückt. Nach Zeugenaussagen befanden sich die 61 und 66 Jahre alten Männer aus Lünne auf der Rückfahrt einer gemeinsamen Motorrad-Tour. Laut Polizei wollte der 61-Jährige von der L58 nach links abbiegen. Der 66-Jährige habe das offenbar übersehen und sei auf den anderen aufgefahren. Beide kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht.

