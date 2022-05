Feuer zerstört Mensa in Schulgebäude in Nordhorn

Stand: 12.05.2022 08:02 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag hat es in einer Schule in Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass das Feuer gelegt worden ist.