Stand: 03.06.2021 08:08 Uhr Fahrraddemo gegen A33-Weiterbau in Osnabrück untersagt

Es wird am kommenden Sonntag keine Fahrraddemo auf der Autobahn 33 geben. Das Verwaltungsgericht hat ein Verbot durch die Stadt Osnabrück jetzt bestätigt. Die Gefahr unter anderem durch Staus und Auffahrunfälle sei zu hoch, so das Gericht. Die Umweltbewegung Fridays for Future wollte am Sonntag mit Fahrrädern gegen den geplanten Weiterbau der A33-Nord protestieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.06.2021 | 07:30 Uhr