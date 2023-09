Stand: 29.09.2023 15:16 Uhr Fahndung mit Foto: Polizei sucht unbekannten Räuber

Die Osnabrücker Polizei sucht nach einem Mann, der am 30. August einen Verbrauchermarkt in Ostercappeln überfallen haben soll. Die Beamten haben jetzt ein Foto veröffentlicht und nehmen unter der Telefonnummer (05461) 94 530 Hinweise entgegen. Früh am Morgen um kurz vor 6 Uhr hatte der Gesuchte den Markt über einen Hintereingang betreten. Der maskierte Mann bedrohte die Mitarbeitenden nach Angaben der Polizei mit einem Messer und zwang sie, ihm Bargeld zu übergeben. Zu Fuß flüchtete er dann in Richtung Bremer Straße. Seine Beute transportierte er in einem roten Stoffbeutel.

