FMO feiert Geburtstag - und will bald klimaneutral sein Stand: 27.05.2022 14:42 Uhr Runder Jahrestag für den Flughafen Münster-Osnabrück: Am 27. Mai 1972 wurde der FMO eröffnet, der erste Flug ging nach Frankfurt. Und vier Jahre nach Gründung wurde dort Luftfahrtgeschichte geschrieben.

Gemeint ist damit die Geschichte von Rita Maiburg. Mit ihr sei weltweit zum ersten Mal eine Pilotin eine Linienmaschine geflogen, sagte Geschäftsführer Rainer Schwarz dem NDR in Niedersachsen. Allerdings habe die Ansage beim Start immer gelautet: "Im Namen von Flugkapitän Maiburg begrüßen wir Sie an Bord". Dass also eine Frau das Flugzeug lenkt, wollte man zu jener Zeit den Passagieren offensichtlich nicht verraten.

Passagiere kommen auch aus den Niederlanden

Rund um die Jahrtausendwende erlebte der Flughafen in Nordrhein-Westfalen nahe der niedersächsischen Grenze einen Boom bei den Passagierzahlen. Der Flughafen war mittlerweile beliebter Startpunkt für viele Urlaubs- und Geschäftsreisende aus der Region und den benachbarten Niederlanden.

Flughafen will klimaneutral werden

Der Flughafen steht aber zunehmend auch in der Kritik: Umweltinitiativen wie das Bündnis "FMO-Ausstieg jetzt" zum Beispiel fordern ein Ende des Flugverkehrs am FMO. "Wir brauchen Sofortmaßnahmen für den Klimaschutz. Und wir brauchen keine überflüssigen Kurzstreckenflüge oder hochsubventionierte Billigflüge", sagte Bündnis-Mitglied Klaus Schwietz. FMO-Geschäftsführer Schwarz hingegen ist der Meinung, dass die Passagiere dann eben auf andere Flughäfen ausweichen würden. "Die Leute, die beispielsweise von Osnabrück nach Mallorca fliegen wollen, werden ja nicht plötzlich auf das Paddelboot umsteigen, sondern von Hannover oder von Düsseldorf oder von Hamburg aus fliegen", so Schwarz. Außerdem habe sich der FMO ein klares Ziel gesetzt: Spätestens 2030 soll der Flughafenbetrieb klimaneutral ablaufen.

