Stand: 25.05.2022 15:48 Uhr Ermittlern gelingt europaweiter Schlag gegen Trickbetrüger

Deutschen und polnischen Behörden ist ein Schlag gegen Telefonbetrüger gelungen. An den Ermittlungen waren auch Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück beteiligt, außerdem Behörden aus anderen Städten und Ermittler von Europol. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin wurden bei Durchsuchungen insgesamt 20 Tatverdächtige festgenommen. Sie sollen mit der sogenannten Verkehrsunfall-Legende gearbeitet haben: Dabei rufen Betrüger bei Menschen an und geben vor, dass ein Familienmitglied einen Autounfall verursacht habe. Um einer Inhaftierung zu entgehen, müsse nun eine hohe Kaution gestellt werden. Den Angaben zufolge konnten die Ermittler durch die Festnahmen in Deutschland, Schweden und Österreich fast einhundert Taten mit einer Schadenssumme in Höhe von fast dreieinhalb Millionen Euro verhindern.

