Erster Fall von Afrikanischer Schweinepest in Niedersachsen? Stand: 01.07.2022 21:02 Uhr Die Afrikanische Schweinepest hat möglicherweise auch Niedersachsen erreicht. Das Virus wurde in einem Betrieb im Emsland nachgewiesen. Das Friedrich-Löffler-Institut muss das Ergebnis noch bestätigen.

Wie das Landwirtschaftsministerium am Freitagabend mitteilte, liegt der Befund dem Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) vor. Demnach wurde das Virus der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in einem Schweine haltenden Betrieb im Landkreis Emsland nachgewiesen. Die Ergebnisse der Untersuchung des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI) werden am Sonnabend im Laufe des Vormittags erwartet. Dann will sich auch Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) äußern. Bisher gab es in Niedersachsen keinen Nachweis.

ASP ist bei Schweinehaltern gefürchtet

Laut LAVES betrifft die Tierseuche ausschließlich Wild- und Hausschweine. Sie endet für Schweine meist tödlich. Darum wird sie von Schweinehaltern gefürchtet, weil es bei einem Ausbruch zu hohen wirtschaftlichen Schäden kommen kann. Für den Menschen ist die Erkrankung ungefährlich und wird weder durch Verzehr von Schweinefleisch, noch über Tierkontakt auf Menschen übertragen.

