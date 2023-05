Stand: 05.05.2023 09:01 Uhr Erster Bürgerradweg in Niedersachsen wird offiziell eröffnet

Im Hilteraner Ortsteil Borgloh (Landkreis Osnabrück) wird am Samstag der erste Bürgerradweg in Niedersachsen eröffnet. Er wurde nach einem neuen Modell des Landes gebaut: Der Verein Radweg Allendorfer Straße hat nach eigenen Angaben mithilfe der Kommune die notwendigen Grundstücke organisiert und Spenden gesammelt, um die Planungskosten zu finanzieren. Das Land übernahm anschließend die Baukosten von rund 1,6 Millionen Euro. Der erste Abschnitt des Bürgerradwegs, der nun eröffnet wird, ist rund dreieinhalb Kilometer lang. In einem zweiten Schritt soll der Radweg von Borgloh bis nach Melle verlängert werden.

