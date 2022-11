Stand: 18.11.2022 07:13 Uhr Erneuter Bürgerentscheid zur Eissporthalle in Nordhorn

Die Menschen in der Grafschaft Bentheim sollen erneut darüber abstimmen, ob die Eissporthalle in Nordhorn saniert oder neu gebaut wird. Das hat der Kreistag am Donnerstag beschlossen. Die Verwaltung soll jetzt einen Entwurf vorbereiten. Der Bürgerentscheid werde nur brieflich erfolgen, damit trotz Corona möglichst viele Grafschafter mitbestimmen können. In einem ersten Bürgerentscheid hatten sich die Grafschafter im März 2021 dafür ausgesprochen, dass die marode Eissporthalle saniert wird. Der Kreistag wollte trotzdem einen Neubau. Seitdem sind jedoch die Bau- und Energiekosten stark angestiegen - und es gibt eine neue Petition für einen Bürgerentscheid. Allerdings gibt es auch eine dagegen.

