Bauern protestieren erneut mit Kollegen aus den Niederlanden Stand: 14.07.2022 15:12 Uhr Erneut haben sich niedersächsische Landwirte mit den Bauernprotesten in den Niederlanden solidarisiert. Rund 130 Bauern trafen sich am Donnerstag im Landkreis Emsland.

Sie versammelten sich am Vormittag mit Treckern und Schleppern auf der Autobahnbrücke der A31 bei Heede nahe des Grenzübergangs. Der Konvoi kam unter anderem aus den Landkreisen Verden und Rotenburg sowie aus Bremen. In Heede schlossen sich Bauern aus dem Emsland, der Grafschaft Bentheim und aus den Niederlanden dem Protest an.

Niederländische Bauern fürchten um Existenz

Im Nachbarland gehen Bauern seit Wochen auf die Straße. Sie fürchten aufgrund neuer Umweltauflagen für ihre Betriebe um ihre Existenzen. Sie wehren sich unter anderem gegen eine scharfe Reduzierung des Stickstoffausstoßes. In Niedersachsen und den anderen norddeutschen Bundesländern gibt es ebenfalls Konflikte um Umweltauflagen wie zum Beispiel beim Düngen.

