Stand: 18.08.2022 15:19 Uhr Wieder Geflügelpest in Dinklage: 120.000 Tiere werden getötet

Im Landkreis Vechta ist erneut ein Fall von Geflügelpest aufgetreten - wieder in einem Legehennen-Betrieb in Dinklage. Der Landkreis hat angeordnet, dass die rund 120.000 Tiere getötet und beseitigt werden. Um den Betrieb wurde eine Schutzzone im Umfang von drei Kilometern sowie eine Überwachungszone von zehn Kilometern eingerichtet. In diesen Bereichen gelten strenge Auflagen, die eine Weiterverbreitung des Virus verhindern sollen. In dem Gebiet gibt es mehr als 300 Geflügel-Betriebe. Erst vor rund einer Woche war in Dinklage in einem Betrieb mit 110.000 Legehennen die hoch ansteckende, für Menschen aber ungefährliche Krankheit ausgebrochen. Dort handelte es sich um den Virus-Typ H5N8. Bei dem aktuellen Ausbruch wurde der Typ H5N1 nachgewiesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere Massentierhaltung Landwirtschaft