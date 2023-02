Erdbeben: Helfer von @fire kehren aus der Türkei zurück Stand: 11.02.2023 17:51 Uhr Am Sonntag kehren 40 Helferinnen und -helfer der Osnabrücker Organisation @fire aus dem Erdbebengebiet in der Türkei heim. Fünf Menschen konnten sie lebend aus zusammengestürzten Gebäuden retten.

Nach Angaben der Organisation waren die Helferinnen und Helfer nicht einmal 24 Stunden nach dem Erdbeben vor Ort im Einsatz. Am Wochenende stelle @fire die Such- und Rettungsarbeiten nun ein, hieß es weiter. Die Überlebenschance von Verschütteten sei gerade bei den frostigen Temperaturen vor Ort sehr gering. Menschen überlebten zudem nur in seltenen Fällen länger als drei Tage ohne Wasser. Die Hoffnung weiter Überlebende zu finden, sei deshalb nur noch gering.

VIDEO: Erdbeben in der Türkei: Organisation @fire rettet zwei Menschen (10.02.2023) (3 Min)

Einsatzkräfte von @fire retten fünf Menschen aus Trümmern

Die Einsatzkräfte von @fire haben mit ihren drei Rettungshunden nach eigenen Angaben insgesamt fünf Menschen, darunter eine Mutter und ihre Tochter, aus zusammengestürzten Gebäuden gerettet. Zuletzt bargen sie 110 Stunden nach dem Erdbeben in Kahramanmaraş eine 15-Jährige lebend aus den Trümmern. Die Organisation @fire finanziert sich durch Spenden und ist auf Erdbeben und Waldbrände spezialisiert.