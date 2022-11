Ems-Überführung: Luxusliner "Arvia" kommt gut voran

Stand: 05.11.2022 19:17 Uhr

Das auf der Meyer Werft gebaute Kreuzfahrtschiff "Arvia" ist am Samstagmorgen in Papenburg zur Ems-Überführung aufgebrochen. Am Abend erreichte das Schiff planmäßig das Emssperrwerk in Gandersum.