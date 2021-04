Einreise aus Niederlanden ab Dienstag nur mit negativem Test Stand: 04.04.2021 18:47 Uhr Wer ab Dienstag aus den Niederlanden einreist, braucht einen negativen Corona-Test. Die Einstufung des Nachbarlands als Hochinzidenzgebiet hat Folgen für die angrenzenden Kommunen in Niedersachsen.

Das Robert-Koch-Institut hatte am Sonntag mitgeteilt, dass die Bundesregierung die Niederlande wegen besonders hoher Corona-Infektionszahlen nach Ostern als Hochinzidenzgebiet einstuft. Alle, die dann von dort nach Deutschland einreisen wollen, müssen einen negativen Corona-Test vorweisen. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein. Für Pendler soll es Ausnahmen geben. Niedersachsen habe sich mit seinen Nachbarn darauf verständigt, dass Grenzgänger lediglich zweimal pro Woche einen negativen Test vorlegen müssen, hieß es am Sonntag aus dem Gesundheitsministerium. "Bei einer Einreise an zwei aufeinander folgenden Tagen ist nur ein Test erforderlich."

Weitere Informationen Grenzlandkreise zu den Niederlanden fordern mehr Impfdosen Weil im Nachbarland die Inzidenz viel höher ist, komme den Landkreisen eine besondere Pufferfunktion zu, so die Landräte mehr

Behrens: "Grenzverkehr sicher und weiter reibungslos möglich"

Der Anstieg der Infektionszahlen in den Niederlanden sei besorgniserregend, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Der grenzüberschreitende Reiseverkehr stelle ein erhöhtes Risiko für eine noch stärkere Verbreitung des Corona-Virus dar - insbesondere, wenn Einreisende aus Risikogebieten kämen. "Konsequentes Testen kann diese Gefahr deutlich abpuffern." Der Bund ermögliche Ausnahmen für bestimmte Personengruppen - deshalb habe man sich gemeinsam mit den anderen Grenzländern und den betroffenen Grenzstaaten auf die Regelung für Pendler verständigt. Dadurch sei der Grenzverkehr gleichermaßen sicher und "weiter reibungslos möglich", sagte Behrens. Die Tests können den Angaben zufolge auch unmittelbar nach der Einreise gemacht werden.

Bis zum Inkrafttreten brauchen Pendler jeden Tag einen negativen Test

Die unmittelbar angrenzenden Kommunen seien bereits angewiesen worden, die Regelungen mit sofortiger Wirkung umzusetzen und eine entsprechende Allgemeinverfügung zu erlassen, hieß es am Sonntag aus dem Gesundheitsministerium. Betroffen sind die Landkreise Aurich, Leer, Emsland und Grafschaft Bentheim sowie die Stadt Emden. Laut Land treten die geplanten Regelungen erst einen Tag, nachdem die Kommunen die geänderte Verfügung verkündet haben, in Kraft. Solange gelte, dass Grenzpendler bei jeder Einreise testpflichtig sind, so eine Ministeriumssprecherin. Die Begrenzung der Testpflicht auf zweimal pro Woche für Pendler gelte zudem nur, wenn Betroffene keine Symptome wie zum Beispiel Fieber, Husten oder Schnupfen vorwiesen, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.04.2021 | 08:00 Uhr