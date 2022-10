Stand: 14.10.2022 11:38 Uhr EWE will Wasserstoff in Osnabrück produzieren

Der Oldenburger Energiekonzern EWE will in Osnabrück Wasserstoff für das Stahlwerk Georgsmarienhütte und den Osnabrücker Kupferverarbeiter KME herstellen. Dazu unterzeichneten die Unternehmen eine Absichtserklärung. Weitere Partner in dem Projekt sind demnach der Tankstellenbetreiber Q1 Energie und das Logistikunternehmen KNI. Der im Raum Osnabrück erzeugte Wasserstoff soll über ein Leitungsnetz an das Stahlwerk und an KME geleitet werden.

