Dümmer See wird bei Besuchern immer beliebter

Die Touristenregion um den Dümmer See hat im vergangenen Jahr ein Rekord-Ergebnis erzielt. In der Region Mittelweser haben rund 40 Prozent mehr Menschen als im Vorjahr übernachtet, im Landkreis Diepholz doppelt so viele, und in der Samtgemeinde Lemförde verdreifachte sich die Zahl auf den Rekordstand von über einer Viertelmillion Übernachtungen. Hauptgrund ist wohl ein neuer Ferienpark in Lembruch, der nicht zuletzt wohl wegen Corona so gut ausgelastet war, dass die örtliche Politik überrascht wurde. Die Infrastruktur müsse jetzt nachziehen, meint beispielsweise Tourismusmanagerin Jessica Wessling. Sieerwartet, dass jetzt unter anderem das Radwegenetz, Parkplätze und Straßen angepasst werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus