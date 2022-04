Stand: 07.04.2022 10:45 Uhr Demonstration für Frieden am Karsonnabend in Osnabrück

Die Osnabrücker Friedensinitiative (OFRI) ruft zu einem Ostermarsch auf. Themen dabei sind den Veranstaltenden zufolge die Kriege in der Welt, unter anderem in der Ukraine, in Syrien und Afghanistan, sowie ein Stopp von Atom- und Hochrüstung. Die Veranstaltung am Karsonnabend beginnt mit einer Kundgebung in der Osnabrücker Innenstadt, es folgt eine Fahrradtour nach Hasbergen. Weitere Informationen über die Initiative aus der Friedensstadt Osnabrück gibt es auf der Website der OFRI.

