Stand: 08.10.2020 15:06 Uhr Corona-Zahlen im Emsland: Klinik verhängt Besuchsverbot

Das Marienhospital in Papenburg hat ein Besuchsverbot verhängt. Grund sind die steigenden Corona-Infektionszahlen im Emsland. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Ausnahmen des Besuchsverbots sind nach Absprachen möglich, etwa für Eltern von Kindern auf der Kinderstation, Väter auf der Wochenstation oder Angehörige von Patienten auf der Intensivstation. Mit den Landkreisen Emsland und Wesermarsch haben am Donnerstag zwei weitere Regionen in Niedersachsen die kritische Marke von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Auch die Stadt Delmenhorst gehört jetzt zu den Corona-Risikogebieten.

