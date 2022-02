Corona-Ausbruch in JVA-Meppen: Inhaftierte bleiben in Zellen Stand: 07.02.2022 10:57 Uhr In der JVA Meppen gibt es mehrere Corona-Fälle unter den Gefangenen. Die rund 380 Inhaftierten sind derzeit in ihren Zellen eingeschlossen - bis für alle PCR-Testergebnisse vorliegen.

Den ersten positiven PCR-Test gab es nach Angaben der Justizvollzugsanstalt bereits am vergangenen Mittwoch. Mittlerweile sind fünf positive Schnelltests hinzugekommen, wie Anstaltsleiter Per Zeller dem NDR Niedersachsen sagte. Die Betroffenen seien isoliert. Unklar sei derzeit noch, ob sie beispielsweise im Arbeitsbetrieb, in Bildungsmaßnahmen oder bei anderen Gelegenheiten weitere Gefangene angesteckt haben.

Kein Besuch, kein Sport, keine Arbeit

Um die Gesundheit der Gefangenen zu schützen und einen geordneten Dienstbetrieb zu gewährleisten, hat die JVA Meppen verschiedene Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet:

Inhaftierte bleiben in ihren Zellen

Gefangene mit negativem Schnelltest können sich flurweise in Gruppen von maximal 25 Personen eine Stunde im Freien aufhalten - mit FFP2-Maske

Inhaftierte mit positivem Schnelltest dürfen eine Stunde allein im Freien verbringen - mit FFP2-Maske

keine Besuche von Angehörigen

nach Möglichkeit keine dienstlichen Besuche, beispielsweise von Rechtsanwälten oder dem ambulantem Justizsozialdienst Niedersachsen

keine Behandlungsmaßnahmen (nur wichtige Einzelgespräche)

keine externen Arzttermine, nur Notfallbehandlungen

nach Möglichkeit keine Gerichtstermine

Betriebe und Bildungsmaßnahmen sind geschlossen

Vollzugslockerungen werden ausgesetzt

Gefangene müssen einzeln duschen

kein Sport

Essensausgabe erfolgt bei Gefangenen mit negativem Schnelltest flurweise - mit FFP2-Maske

Gefangene mit positivem Schnelltest erhalten Essen in Einwegboxen

PCR-Tests für alle am Mittwoch

Am Mittwoch sollen alle Inhaftierten mit PCR-Tests auf eine Corona-Infektion untersucht werden. Anstaltsleiter Zeller erwartet bis Freitag Ergebnisse. Dann könnten die derzeit geltenden Einschränkungen gegebenenfalls wieder gelockert werden.

