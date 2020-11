Stand: 27.11.2020 09:36 Uhr Campingbus prallt gegen Baum - Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Campingbus hat am Freitagmorgen in Haselünne eine 21-Jährige schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei kam sie gegen 7 Uhr aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde die junge Frau eingeklemmt. Rettungskräfte mussten sie aus dem Wrack befreien. Die Feuerwehr brachte zudem eine Gasflasche aus dem Camper in Sicherheit.

