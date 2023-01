Stand: 27.01.2023 13:14 Uhr Bramsche: Gegenstand von Brücke auf Auto geworfen?

Eine bislang unbekannte Person soll im Landkreis Osnabrück von einer Brücke aus einen Gegenstand auf ein fahrendes Auto geworfen haben. Laut Polizei war der Fahrer mit seinem Wagen am Mittwochabend auf der B68 bei Bramsche unterwegs. Er gab an, auf der Brücke eine Person gesehen zu haben, die sich über das Geländer beugte. Der Gegenstand habe das Auto verfehlt, so die Polizei. Um was genau es sich dabei handelte, sei unklar. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, sollte sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05461) 94 53 - 0 melden.

