Bombe in Salzbergen ist entschärft - Evakuierung beendet

Stand: 23.02.2022 22:31 Uhr

In Salzbergen (Landkreis Emsland) ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie wurde am späten Mittwochabend entschärft. 4.500 Menschen durften danach in ihre Wohnungen zurückkehren.