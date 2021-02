Stand: 08.02.2021 14:25 Uhr Bistum Osnabrück entschädigt Opfer von Missbrauch

Das Bistum Osnabrück hat an Missbrauchsopfer in der katholischen Kirche bis Ende vergangenen Jahres 142.000 Euro gezahlt. Dazu kämen freiwillige sonstige Leistungen über weitere 10.000 Euro, sagte ein Sprecher. Diese Leistungen umfassten Therapie- und Anwaltskosten sowie Überbrückungshilfen. Die höchste Einzelsumme in Osnabrück belief sich auf 15.000 Euro. Insgesamt haben die bundesweit 27 Diözesen seit 2011 mehr als 19 Millionen Euro an Entschädigungen gezahlt. Opfer können entsprechende Anträge an eine unabhängige Kommission stellen. Das Schmerzensgeld wird nicht aus der Kirchensteuer bezahlt, sondern von den Tätern eingezogen, heißt es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.02.2021 | 13:30 Uhr