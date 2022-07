Bissendorf: Ermittlungen nach Unfall am Rande des Schützenfests Stand: 11.07.2022 15:13 Uhr Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Bissendorf ermittelt die Polizei. Am Freitag war ein 38-Jähriger auf dem Rückweg von Feierlichkeiten im Rahmen des Schützenfests ums Leben gekommen.

In den nächsten Tagen und Wochen sollen neben technischen Untersuchungen auch Zeugenaussagen systematisch ausgewertet werden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Genaue Angaben zur Unfallursache könnten derzeit noch nicht gemacht werden. Zunächst müssten die Umstände genauer geklärt werden.

Autofahrer erfasst in Bissendorf drei Männer

Das 38 Jahre alte Opfer und zwei weitere Männer waren am späten Freitagabend an einer Bushaltestelle vom Pkw eines 74-Jährigen erfasst worden. Laut Polizei hatte der Autofahrer nach einem Überholvorgang wieder auf die rechte Spur fahren wollen, als es zum Zusammenstoß kam. Die beiden Begleiter des Getöteten im Alter von 27 und 38 Jahren erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Die 78-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers kam ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Schützenfest fällt nach Unfall aus

Das Schützenfest wurde nach dem Unfall abgesagt. Anstelle des geplanten Eröffnungsgottesdienstes fand am Samstagabend ein Trauergottesdienst statt.

