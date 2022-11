Stand: 28.11.2022 10:12 Uhr Biologen erforschen Zellen: 11,5 Millionen für Uni Osnabrück

Die Biologie-Fakultät an der Universität Osnabrück wird großzügig gefördert: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat für ein Sonderforschungsprojekt 11,5 Millionen Euro bewilligt. In dem Projekt untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie Zellen ihre Membran, also ihre Außenhaut, an verschiedene Bedingungen anpassen, etwa an Stress oder Hunger. Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) erklärte, die Fakultät sei forschungsstark und erfolgreich. Sie genieße national wie international ein hohes Ansehen.

