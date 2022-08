Stand: 15.08.2022 15:30 Uhr Betrunkener bewirft Frauen und Kind an Bahnsteig mit Steinen

Am Bahnhof in Melle hat ein betrunkener Mann am Sonntagnachmittag eine Frau, die sich auf einer Bank ausruhte, mit Steinen beworfen. Nach Angaben der Polizei bemerkte dies eine 39-Jährige, die mit ihrem Kind auf den Bahnsteig gekommen war. Die Mutter forderte demnach den Mann auf, damit aufzuhören, woraufhin er auch in ihre Richtung Steine warf. Laut Polizei verfehlten einige der Wurfgeschosse die Frau und ihren Sohn nur knapp. Die Mutter weckte die schlafende Frau und die beiden Frauen und das Kind verließen das Bahnhofsgebäude.

55-Jähriger verletzt vier Polizisten

Ein anderer Zeuge verständigte währenddessen die Polizei. Der Betrunkene attackierte dann zwei Polizisten, die an den Bahnsteig kamen, und anschließend noch weitere hinzugerufene Beamte. Insgesamt wurden zwei Polizistinnen und zwei Polizisten verletzt. Weil der 55-jährige polizeibekannte Mann keinen Atemalkoholtest zuließ, beantragte die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme. Er wurde in einer Fachklinik untergebracht.

